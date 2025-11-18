Scendono le Borse europee, a Milano salve solo Hera e Leonardo

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,159. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 4.042,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%.Aumenta di poco lo, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,00%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,69%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 45.587 punti, ritracciando dell'1,62%.Negativo il(-0,93%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,51%)., segna un buon incremento, che riporta un +0,54% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,51%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,94%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.Tra i(+2,21%),(+1,50%),(+1,15%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,27%.scende del 2,45%.Calo deciso per, che segna un -2,24%.