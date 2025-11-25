Milano 11:28
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:28
9.533 -0,02%
Francoforte 11:27
23.182 -0,25%

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari, bene Saipem
(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

Sul fronte macroeconomico, economia stagnante come da attese in Germania nel terzo trimestre del 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 3° trimestre evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,2%.

Intanto, aumentano i prezzi alla produzione in Spagna a ottobre 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, la variazione tendenziale si attesta a +0,7%, dopo il +0,3% di settembre. Su base mensile si registra un incremento dello 0,5%.

Peggiora leggermente la fiducia dei consumatori francesi nel mese di novembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 89 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,44%.

Tra i mercati del Vecchio Continente pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,24%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,01%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,07%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,41%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 44.731 punti.

In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,66%); con analoga direzione, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,55%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,06%), Nexi (+1,58%), Leonardo (+1,27%) e Tenaris (+1,04%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari, che ottiene -1,34%.

Tentenna Moncler, con un modesto ribasso dell'1,24%.

Giornata fiacca per Azimut, che segna un calo dell'1,12%.

Piccola perdita per Interpump, che scambia con un -1,11%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Pharmanutra (+3,05%), El.En (+1,71%), Philogen (+1,68%) e Comer Industries (+1,07%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding, che ottiene -3,49%.

Soffre SOL, che evidenzia una perdita del 2,57%.

Preda dei venditori Ferragamo, con un decremento del 2,42%.

Si concentrano le vendite su Intercos, che soffre un calo del 2,33%.
