Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari, bene Saipem

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese
, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.
Sul fronte macroeconomico
, economia stagnante come da attese
in Germania
nel terzo trimestre del 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 3° trimestre
evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,2%.
Intanto, aumentano i prezzi alla produzione in Spagna
a ottobre 2025
. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE
, la variazione tendenziale si attesta a +0,7%, dopo il +0,3% di settembre. Su base mensile si registra un incremento dello 0,5%.Peggiora leggermente la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di novembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese
(INSEE), è stato indicato a 89 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,44%. Tra i mercati del Vecchio Continente
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,24%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,01%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,07%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,41%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.731 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,66%); con analoga direzione, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,55%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Saipem
(+2,06%), Nexi
(+1,58%), Leonardo
(+1,27%) e Tenaris
(+1,04%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari
, che ottiene -1,34%.
Tentenna Moncler
, con un modesto ribasso dell'1,24%.
Giornata fiacca per Azimut
, che segna un calo dell'1,12%.
Piccola perdita per Interpump
, che scambia con un -1,11%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Pharmanutra
(+3,05%), El.En
(+1,71%), Philogen
(+1,68%) e Comer Industries
(+1,07%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding
, che ottiene -3,49%.
Soffre SOL
, che evidenzia una perdita del 2,57%.
Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento del 2,42%.
Si concentrano le vendite su Intercos
, che soffre un calo del 2,33%.