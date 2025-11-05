Milano 10:49
Piazza Affari: scambi al rialzo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una variazione percentuale del 3,38%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.


Lo scenario tecnico di LU-VE Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 35,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 37,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,2.

