Piazza Affari: scambi al rialzo per LU-VE Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, con una variazione percentuale del 3,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di LU-VE Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 35,95 Euro con area di resistenza individuata a quota 37,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)