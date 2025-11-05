Planetel, via libera a fusione tra Trivenet e Connetical per semplificare struttura del gruppo

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che le assemblee dei soci di, entrambe controllate al 100% da Planetel, hanno approvato laper incorporazione di Connetical in Trivenet ai sensi dell’articolo 2505 del Codice Civile.L’operazione si inserisce nel più ampio processo disocietaria del gruppo, con l’obiettivo di ottimizzare i livelli decisionali, migliorare l’efficienza gestionale e ridurre i costi strutturali. Lapermetterà inoltre di eliminare duplicazioni amministrative, contabili e fiscali, favorendo la nascita di nuove sinergie operative e economie di scala, poiché le due società operano nello stesso segmento di mercato.Trattandosi di società interamente possedute da Planetel, la fusione avverrà in: non è previsto alcun concambio azionario, né aumenti di capitale o modifiche statutarie. Non sarà necessario predisporre relazioni amministrative o perizie di esperti, come consentito dal Codice Civile.La data di efficacia contabile e fiscale dell’operazione è fissata al, mentre quella civilistica coinciderà con la registrazione dell’atto di fusione presso il Registro delle Imprese, prevista entro la fine di dicembre 2025. A partire da tale data, Trivenet subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi di Connetical. I verbali delle assemblee saranno depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo e consultabili nelle sedi sociali delle due società.