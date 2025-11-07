Diadema, via libera CdA a fusione per incorporazione di D&P

Diadema Capital

(Teleborsa) -, società di consulenza industriale e strategica specializzata nell'intera filiera del comparto agroalimentare e nei settori collegati dell’agroindustria e delle energie rinnovabili, quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di avviare il processo di fusione per incorporazione di D.&P. nella Società, approvando altresì il relativo progetto di fusione.La fusione, spiega una nota, è motivata dalladel Gruppo facente capo a Diadema e si inserisce, inoltre, nel più ampio percorso di evoluzione strategica del Gruppo, volto a trasformare la società in una realtà generalista e multisettoriale, non più concentrata prevalentemente sul comparto agroalimentare.In via preliminare, la società precisa che in data odierna non risulta ancora perfezionato il conferimento del 20% del capitale sociale di D&P in Diadema, già comunicato al mercato in data 30 settembre 2025, e pertanto la Società risulta titolare di una partecipazione in D&P pari all’80% del capitale sociale della stessa. Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Diadema ha ritenuto di avvalersi dell’iter previsto dall’art. 2505 cod. civ. per le fusioni con incorporazione di società interamente possedute, subordinando tuttavia l’esecuzione della Fusione al perfezionamento del Conferimento, da accertarsi in sede di stipula dell’atto di fusione.Le quote rappresentative del capitale sociale di D&P, per effetto della Fusione, verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro né conseguente emissione di nuove quote a servizio dell’unico socio Diadema che vedrà annullata la propria diretta partecipazione in D&P. Inoltre, Diadema non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi della Società Incorporanda una volta perfezionatesi la Fusione.