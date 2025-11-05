Milano 15:52
43.260 -0,01%
Nasdaq 15:52
25.512 +0,30%
Dow Jones 15:52
47.249 +0,35%
Londra 15:52
9.770 +0,56%
Francoforte 15:51
23.958 +0,04%

PMI composito USA in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI composito USA in ottobre
USA, PMI composito in ottobre pari a 54,6 punti, in aumento rispetto al precedente 53,9 punti (la previsione era 54,8 punti).
Condividi
```