Milano 13:27
43.211 -0,12%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:27
9.720 +0,05%
Francoforte 13:27
23.860 -0,37%

Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in agosto
Unione Europea, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) -0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```