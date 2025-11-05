Private Banking, Gota: "Previdenza complementare cruciale per Unione risparmio"

(Teleborsa) - "Il successo della Savings and Investments Union
è legato a doppio filo allo sviluppo della previdenza complementare
e a come verrà concretizzata la Raccomandazione della Commissione Europea sui Saving Investment Account, che riteniamo debbano essere pensati per essere proposti nell'alveo della consulenza".
E' quanto affermato da Maria Luisa Gota
, Amministratore Delegato di Eurizon e Presidente Assogestioni, nel corso del XXI Forum del Private Banking su "Saving & Investments Union - Il ruolo del risparmio privato".
"La previdenza complementare - aggiunge Gota - rappresenta uno snodo necessario e indispensabile
per dare un boost all'investimento di lungo termine
. Assogestioni da tempo porta avanti il dialogo con gli stakeholder istituzionali su proposte concrete per una riforma del secondo pilastro ormai non più rinviabile".