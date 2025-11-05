Milano 14:53
Private Banking, Gota: "Previdenza complementare cruciale per Unione risparmio"

Private Banking, Gota: "Previdenza complementare cruciale per Unione risparmio"
(Teleborsa) - "Il successo della Savings and Investments Union è legato a doppio filo allo sviluppo della previdenza complementare e a come verrà concretizzata la Raccomandazione della Commissione Europea sui Saving Investment Account, che riteniamo debbano essere pensati per essere proposti nell'alveo della consulenza".

E' quanto affermato da Maria Luisa Gota, Amministratore Delegato di Eurizon e Presidente Assogestioni, nel corso del XXI Forum del Private Banking su "Saving & Investments Union - Il ruolo del risparmio privato".

"La previdenza complementare - aggiunge Gota - rappresenta uno snodo necessario e indispensabile per dare un boost all'investimento di lungo termine. Assogestioni da tempo porta avanti il dialogo con gli stakeholder istituzionali su proposte concrete per una riforma del secondo pilastro ormai non più rinviabile".
