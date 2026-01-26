AIBP, nominati i Consiglieri alla guida delle Commissioni Tecniche

(Teleborsa) - L’(AIPB), che oggi rappresenta gli operatori del settore che gestiscono 1398 miliardi di asset, annuncia la creazione dicon focus su: “L’evoluzione della normativa”, “Il Private Banking per l’imprenditore e la crescita”, “Il valore della consulenza”, “La figura professionale”.Al vertice delle nuove Commissioni sono stati nominati rispettivamente i membri del Consiglio di amministrazione, chiamati a definire gli ambiti di lavoro delle Commissioni e a garantirne la coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal Comitato Direttivo e dal Consiglio di amministrazione.Le Commissioni Tecniche costituiscono uno dei principaliattraverso cui AIPB promuove unstrutturato sui temi chiave del Private Banking, favorendo il dialogo tra diverse prospettive di business, regolamentari e operative, e traducendo l’esperienza degli operatori in contributi concreti per lo sviluppo del settore.La Commissione “”, guidata da, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale die Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo di AIPB, approfondirà l’, sia europeo che nazionale, con particolare riguardo alle prospettive del Private Banking.“Un dialogo strutturato e continuativo sui temi normativi è essenziale per accompagnare l’evoluzione del Private Banking e rappresentare in modo efficace le istanze dell’industria. Come ricordato dal Presidente Ragaini nell’ultimo Forum AIPB, auspichiamo che l’evoluzione del quadro regolamentare vada nella direzione della semplificazione, così da favorire investimenti di lungo periodo a sostegno dell’economia reale europea, sia nei mercati pubblici sia in quelli privati. In questo contesto, l’Associazione intende contribuire attivamente al dibattito regolamentare”, ha affermatoLa Commissione “”, guidata da, Head of Wealth Management e Private Banking Italy die membro del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione di AIPB, è chiamata ad approfondire il ruolo che il Private Banking può svolgere nellelungo le diverse fasi del ciclo di vita aziendale, dall’organizzazione degli assetti patrimoniali e societari alle scelte di sviluppo, continuità e apertura a nuove opportunità.“Il Private Banking può essere un partner strategico per l’imprenditore non solo nelle scelte patrimoniali, ma anche nel percorso di crescita dell’impresa facendo evolvere in chiave di sviluppo il rapporto tra l’impresa e la famiglia stessa. Oggi circa il 30% delle masse gestite dal nostro settore fa capo a clienti imprenditori, e con molti imprenditori si è creato un rapporto di fiducia tale da consentire al Private Banker di avere un ruolo chiave nel portare una visione strutturata e strategica allo sviluppo delle aziende familiari in Italia tramite soluzioni e servizi specifici”, ha aggiuntoLa Commissione, “”, guidata da, Vicedirettore Generale e Head of Private Banking die membro del Consiglio di amministrazione di AIPB, approfondisce l’evoluzione dei modelli e degli approcci consulenziali nel Private Banking, soffermandosi sugli, sullo sviluppo deie deie sulle dinamiche della“La qualità della consulenza è il principale fattore distintivo del Private Banking, fondato su una relazione di fiducia tra cliente e private banker che va ben oltre la sola gestione del portafoglio. Da questo dialogo derivano livelli molto elevati di fiducia e soddisfazione – secondo i dati AIPB, il 94% dei clienti si fida della propria banca e il 92% è soddisfatto del proprio private banker – oltre a un significativo rafforzamento delle competenze finanziarie, che coinvolge il 91% della clientela. Il lavoro della Commissione sarà orientato a valorizzare questi elementi, integrando innovazione, competenze e nuovi ambiti di investimento in un approccio sempre più personalizzato”, ha dichiaratoLa Commissione “”, guidata da, Responsabile Private Banking die membro del Consiglio di amministrazione di AIPB, si occupa dell’, con attenzione allo sviluppo delle competenze, agli strumenti a supporto della consulenza e ai fattori che incidono sull’attrattività della professione.“L’evoluzione del Private Banker è fondamentale per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più sofisticata e consapevole. La Commissione tecnica avrà un ruolo centrale nell’individuare le competenze chiave che questa figura deve sviluppare per affrontare le sfide odierne, integrando conoscenze finanziarie, capacità di ascolto e una comprensione profonda dei comportamenti degli investitori. È attraverso questa continua evoluzione professionale che l’industria potrà offrire un servizio sempre più qualificato e distintivo”, ha commentato