Scuola, Valditara: firmato il contratto 2022-2024 con nuovi aumenti per docenti e ATA

(Teleborsa) - "È statoÈ un risultato storico:e ci sono tutte le premesse per chiudere il più presto possibile anche quello del triennio 2025-2027. Con la firma di quest’ultimo si raggiungerebbe un traguardo senza precedenti: tre contratti sottoscritti durante il mandato di un solo Governo", ha dichiarato ilDopo anni di blocco,"Gli stipendi erano fermi da molti anni, dal 2009 al 2018, sotto diversi Governi.Con i contratti 2019-2021 e 2022-2024Con il 2025-2027, quando sarà firmato anche questo contratto, arriveremo, compresi i relativi arretrati, a un totale di 416 euro lordi mensili in più per gli insegnanti e 303 euro in più per il personale ATA".Grazie alla, che consentiranno di riconoscere, con la firma oggi del CCNL del triennio, anche una "una tantum" per docenti e ATA. La, che insieme agli arretrati del prossimo contratto 2025-2027 arriveranno a circa 2.500 euro per i docenti e di oltre 1.830 per il personale ATA.A questo si aggiungono ulteriori misure economiche:. Inoltre, il taglio del cuneo fiscale consentirà un incremento stipendiale fino a 850 euro all’anno per la maggior parte dei docenti. Aumenta anche il bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.Valditara sottolinea, infine,: "Da gennaio 2026 partirà, poi,, con, che si aggiunge alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, che invece prima del nostro intervento gravava sui lavoratori. Nonostante i, che pesano sul bilancio dello Stato, siamo riusciti a investire sulla scuola. Andiamo avanti nella valorizzazione del personale scolastico:", ha concluso il Ministro.