Milano 17:11
42.925 -0,33%
Nasdaq 17:11
24.688 -1,76%
Dow Jones 17:11
46.654 -0,55%
Londra 17:11
9.683 -0,54%
Francoforte 17:11
23.546 -0,79%

Contratto scuola 25-27, proposte Anief su indennità di sede, laurea e pensioni

Torna alla pagina dei Video
"È stato sottoscritto il contratto 2022-2024, un contratto di natura prettamente economica. A breve si aprirà la contrattazione per il contratto 2025-2027, che avrà invece una valenza sia giuridica sia economica. Proprio per questo motivo, l’ANIEF auspica che all’interno del contratto 2025-2027 vengano affrontati alcuni punti che per il sindacato risultano dirimenti. Tra questi, l’introduzione di un’indennità di sede per i dipendenti che, pur essendo titolari in un istituto, vengono di fatto utilizzati su una sede distante da quella centrale". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.

"Altro tema fondamentale è il riscatto gratuito della laurea e degli anni di formazione universitaria, con la possibilità di andare in pensione a 63 anni: un obiettivo oggi non raggiungibile a causa della riforma Fornero, che fissa il limite minimo a 67 anni o a 42 anni di contributi.

L’ANIEF chiede inoltre lo stanziamento di risorse aggiuntive per l’istruzione — richiesta costante di tutte le politiche sindacali — e la valorizzazione del middle management, ovvero di quelle figure intermedie tra la dirigenza e il personale dipendente che oggi risultano completamente dimenticate o regolate solo a livello di contrattazione d’istituto. Su questo punto, il sindacato ritiene necessario un vero e proprio contratto collettivo nazionale del lavoro", conclude Nonnis.
Condividi
"
Altri Video
```