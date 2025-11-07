Contratto scuola 25-27, proposte Anief su indennità di sede, laurea e pensioni

"È stato sottoscritto il contratto 2022-2024
, un contratto di natura prettamente economica.
A breve si aprirà la contrattazione per il contratto 2025-2027, che avrà invece una valenza sia giuridica sia economica
. Proprio per questo motivo, l’ANIEF auspica che all’interno del contratto 2025-2027 vengano affrontati alcuni punti che per il sindacato risultano dirimenti
. Tra questi, l’introduzione di un’indennità di sede per i dipendenti
che, pur essendo titolari in un istituto, vengono di fatto utilizzati su una sede distante da quella centrale". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.
"Altro tema fondamentale è il riscatto gratuito della laurea e degli anni di formazione universitaria
, con la possibilità di andare in pensione a 63 anni
: un obiettivo oggi non raggiungibile a causa della riforma Fornero, che fissa il limite minimo a 67 anni o a 42 anni di contributi.
L’ANIEF chiede inoltre lo stanziamento di risorse aggiuntive per l’istruzione
— richiesta costante di tutte le politiche sindacali — e la valorizzazione del middle management,
ovvero di quelle figure intermedie tra la dirigenza e il personale dipendente che oggi risultano completamente dimenticate o regolate solo a livello di contrattazione d’istituto. Su questo punto, il sindacato ritiene necessario un vero e proprio contratto collettivo nazionale del lavoro
", conclude Nonnis.
"