Thales Alenia Space, lanciato con successo ultimo satellite della Famiglia Sentinel-1

(Teleborsa) - Ilparte del Programma Copernicus, realizzato da Thales Alenia Space, una joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), in qualità di primo contraente, è stato, con un razzo Ariane 6, dallo spazioporto europeo nella Guyana francese.Sentinel-1D fa parte di Copernicus, la componente di osservazione della terra (EO) del programma spaziale dell'Unione europea. Con il satellite Sentinel-1D in orbita con successo, la. Come ultimo satellite della prima costellazione Copernicus, Sentinel 1D garantirà la continuità e potenzierà le missioni già in orbita, estendendo le operazioni del sistema per almeno i prossimi sette anni e oltre.Il satellitedella superficie terrestre, giorno e notte e in tutte le condizioni meteorologiche, per un'ampia gamma di applicazioni scientifiche volte a proteggere il pianeta. I dati acquisiti saranno utilizzati per monitorare gli smottamenti, le zone sismiche, l'attività vulcanica e le variazioni della copertura dei ghiacci polari e forniranno inoltre, preziose informazioni per il monitoraggio della deforestazione, l'uso delle risorse idriche e il sostegno ai soccorritori e alle squadre di ricerca e soccorso in caso di catastrofi naturali."Sono particolarmente orgoglioso di questo lancio di successo, ora la famiglia Sentinel-1 è completa - ha affermato- La nostra consolidata e riconosciuta competenza nello sviluppo di satelliti radar per l'osservazione della Terra è di nuovo in orbita".