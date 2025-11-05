UE lancia pacchetto per treni alta velocità e carburanti sostenibili

L'alta velocità ferroviaria



I carburanti ecologici per avio e navigazione marittima

(Teleborsa) -di misure per la promozione del, che include lo sviluppo dell'e la promozine de gli investimenti insono i principi guida di questo pacchetto, che mira a rendere il. Le misure presentate oggi riguardano due settori chiave: il trasporto ferroviario, in cui l'Europa è già leader in termini di sostenibilità, e i combustibili, in cui l'Europa deve ora accelerare gli investimenti per la sua transizione energetica.Il nuovo piano d'azione per l'alta velocità ferroviaria punta alla, interoperabile e meglio collegata. Mira a ridurre i tempi di percorrenza e a rendere il trasporto ferroviario, aumentando così il numero di passeggeri e stimolando le economie regionali e il turismo. Oltre a tempi di viaggio più brevi, il piano a, facilitando i treni notturni, il trasporto merci e la mobilità militare, rafforzando nel contempo la competitività dell'Europa nel turismo e nell'industria.Basandosi sulla, il piano prevede di. I passeggeri - si sottolinea - potranno viaggiare da Berlino a Copenaghen in quattro ore invece delle attuali sette e da Sofia ad Atene in sei ore invece delle attuali 13 ore e 40 minuti. I nuovi collegamenti transfrontalieri consentiranno inoltre viaggi più rapidi e semplici come Parigi-Lisbona via Madrid e una migliore connettività tra le capitali del Baltico.Per realizzare questa visione, la Commissione proponeattraverso scadenze vincolanti entro il 2027 e l'individuazione di opzioni per velocità più elevate, anche ben al di sopra dei 250 km/h se economicamente sostenibili; lo sviluppo di una, che permetta di mobilitare gli investimenti necessari; ilper favorire gli investimenti, ad esempio potenziando i sistemi transfrontalieri di biglietteria e prenotazione, sostenendo un mercato dell'usato per il materiale rotabile, accelerando la diffusione dei sistemi di gestione digitale e promuovendo la ricerca e lo sviluppo e la cooperazione su soluzioni scalabili; ila livello europeo.La seconda iniziativa adottata dalla Commissione definisce undi carbonio, concentrandosi sulPer centrare gli obiettivi di RefuelEU Aviation e FuelEU Maritime, infatti, saranno necessaridi combustibili sostenibili (biocarburanti ed elettrocarburanti) perdi euro.intende mobilitare almeno:almenoper inell'ambito di InvestEU;di euro attraverso laper sostenere i carburanti a base di idrogeno per l'aviazione e il trasporto marittimo;di euro per progetti relativi alnell'ambito del Fondo per l'innovazione;di euro innel settore dei combustibili nell'ambito di Orizzonte Europa.Oltre a queste misure, la Commissione e gli Stati membri si stanno preparando ad, con l'obiettivo didi euro per progetti relativi ai carburanti sintetici per l'aviazione.A medio termine, laper istituire un, garantisca la certezza delle entrate e riduca il rischio di investimento. Il pianoper espandere la produzione mondiale di combustibili e attrarre importazioni che soddisfano i criteri di sostenibilità dell'UE, garantendo nel contempo una concorrenza leale per i produttori e gli utilizzatori dell'UE.