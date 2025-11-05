Vokalfest: allo Spazio Rossellini di Roma, le mille anime della voce

(Teleborsa) - Roma conferma la sua vocazione di capitale della cultura e della creatività con la tredicesima edizione di Vokalfest
, in programma l’8 e il 9 novembre 2025 allo Spazio Rossellini
. Un appuntamento che unisce spettacolo, formazione e innovazione, trasformando la voce nel filo conduttore di un racconto collettivo tra arte, identità e partecipazione.
Realizzato nell’ambito del progetto Vokal Jubilee
, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura
, il festival è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025
, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR – M1C3, Investimento 4.3 – Caput Mundi
, e realizzato in collaborazione con SIAE
. Un’iniziativa che rientra nel più ampio programma di valorizzazione del patrimonio culturale e di sostegno agli eventi turistici di rilievo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Roma come destinazione di riferimento per la musica e la cultura contemporanea.
Diretto da Dodo Versino
(Decanto) e ideato con Davide Dose
(Do7 Factory), Vokalfest 2025
celebra la voce come linguaggio universale, capace di attraversare generi, epoche e culture. Dal gospel
alla polifonia sacra
, dal pop
al rock
, dal beatboxing
alla musica a cappella
, il festival costruisce una vera e propria “staffetta di voci” che mette in dialogo esperienze e generazioni diverse, tra tradizione e sperimentazione.
Sabato 8 novembre
si apre con i Neri per Caso
, icone della musica a cappella italiana, tornati al grande pubblico anche grazie alla recente partecipazione al Gialappa’s Show su La8. Con loro, l’Anonima Armonisti
, storica formazione romana che da anni unisce ironia, precisione e freschezza interpretativa, rinnovando il gusto per l’armonia vocale.
Domenica 9 novembre
sarà invece dedicata all’incontro tra teatro e musica con gli Oblivion
, maestri nel coniugare comicità, ritmo e talento vocale, e i Rebel Bit
, che fondono voce ed elettronica in un linguaggio urbano e contemporaneo.
Accanto ai grandi nomi, Vokalfest dà spazio a una rete di cori e ensemble provenienti da tutta Italia: il Tibur Community Gospel Choir
diretto da Gianluigi Zucchi
, il Coro Cantering
di Dodo Versino
, il giovanissimo 4Joy
di Savigliano (Cuneo) diretto da Dario Piumatti
, il Coro Musicanova
di Fabrizio Barchi
, vincitore di concorsi internazionali di polifonia sacra, l’Har(d)Coro
del centro culturale Zalib diretto da Nadya Borzak
e il Minuscolo Spazio Vocale
di Filippo Stefanelli
.
Due serate, dalle 20 alle 24
, per un viaggio sonoro che abbraccia l’Italia e le sue molteplici tradizioni vocali, invitando il pubblico non solo ad ascoltare ma anche a partecipare, a ritrovare la propria voce come strumento di relazione, identità e condivisione.
Vokalfest 2025 conferma così il suo ruolo di laboratorio culturale e di attrattore turistico
, in linea con gli obiettivi del PNRR di generare valore e partecipazione attraverso la cultura.