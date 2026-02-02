"I Macchiaioli", BPER Banca Private Cesare Ponti sponsor della mostra

(Teleborsa) -è sponsor della mostra “I Macchiaioli”, in programma dalpresso Palazzo Reale a Milano. La mostra, prodotta dai, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama espositivo italiano dell’anno.La sponsorizzazioneno di BPER Banca Private Cesare Ponti a favore della cultura, intesa come leva di crescita civile, sociale ed economica. Parte del Gruppo BPER, BPER Banca Private Cesare Ponti promuove da anni iniziative culturali di rilievo nazionale, interpretando la cultura come uno strumento fondamentale per leggere la realtà con pensiero critico, comprenderne l’evoluzione e contribuire allo sviluppo delle comunità in cui opera.Un impegno - spiega la nota - che riflette una visione responsabile del ruolo della Banca, che non vuole essere solo un interlocutore finanziario, ma anche promotore attivo della tutela e della diffusione del patrimonio culturale del Paese.Amministratore Delegato di BPER Banca Private Cesare Ponti, commenta: “Attraverso il sostegno alla mostra ‘I Macchiaioli’, BPER Banca Private Cesare Ponti rinnova la propria convinzione che la cultura rappresenti un patrimonio condiviso, da preservare e trasmettere nel tempo, esattamente come il patrimonio dei nostri clienti. Con questa sponsorizzazione vogliamo contribuire a celebrare un importante movimento artistico del nostro Paese, sostenendo al tempo stesso una visione culturale coerente con l’identità e i valori che guidano il nostro modo di operare: attenzione alla persona, cura dei dettagli e capacità di offrire un servizio fondato su personalizzazione ed eccellenza.”