Aeromexico raccoglie 223 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE e in Messico

(Teleborsa) - Grupo Aeromexico
, sostenuto da Apollo, ha prezzato la sua offerta
globale di 11.727.325 ADS (American Depositary Shares) al prezzo di 19 dollari per ADS negli Stati Uniti e di 27.463.590 azioni ordinarie al prezzo di 35,34 pesos per azione ordinaria in Messico. Ogni ADS rappresenta 10 azioni ordinarie di Aeroméxico.
Le ADS inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange
e le azioni ordinarie sulla Bolsa Mexicana de Valores
oggi 6 novembre 2025, con il simbolo "AERO".
Oltre all'offerta globale, Aeroméxico ha annunciato un collocamento privato simultaneo
di circa 25 milioni di dollari in azioni ordinarie al prezzo di 1,805 dollari per azione ordinaria a PAR Investment Partners.
Aeroméxico prevede che il ricavato lordo della componente primaria
dell'offerta globale e del collocamento privato simultaneo ammonterà a circa 178,8 milioni di dollari, al netto di sconti e commissioni. Aeroméxico intende utilizzare una parte dei proventi netti derivanti dalla componente primaria dell'offerta globale e dal collocamento privato concorrente per finalità aziendali generali, inclusi i pagamenti relativi all'espansione della propria flotta, agli investimenti in infrastrutture per l'esperienza del cliente e agli obblighi di manutenzione della flotta. La raccolta totale è stata di 222,8 milioni di dollari.
Aeromexico era stata a lungo quotata
, prima di essere delistata nell'ambito della procedura fallimentare del Chapter 11, dalla quale è uscita nel 2022.