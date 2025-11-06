Aeromexico raccoglie 223 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE e in Messico

(Teleborsa) -, sostenuto da Apollo, haglobale di 11.727.325 ADS (American Depositary Shares) al prezzo di 19 dollari per ADS negli Stati Uniti e di 27.463.590 azioni ordinarie al prezzo di 35,34 pesos per azione ordinaria in Messico. Ogni ADS rappresenta 10 azioni ordinarie di Aeroméxico.Le ADS inizieranno a essere negoziate sule le azioni ordinarie sullaoggi 6 novembre 2025, con il simbolo "AERO".Oltre all'offerta globale, Aeroméxico ha annunciato undi circa 25 milioni di dollari in azioni ordinarie al prezzo di 1,805 dollari per azione ordinaria a PAR Investment Partners.Aeroméxico prevede che ildell'offerta globale e del collocamento privato simultaneo ammonterà a circa 178,8 milioni di dollari, al netto di sconti e commissioni. Aeroméxico intende utilizzare una parte dei proventi netti derivanti dalla componente primaria dell'offerta globale e dal collocamento privato concorrente per finalità aziendali generali, inclusi i pagamenti relativi all'espansione della propria flotta, agli investimenti in infrastrutture per l'esperienza del cliente e agli obblighi di manutenzione della flotta. La raccolta totale è stata di 222,8 milioni di dollari.Aeromexico, prima di essere delistata nell'ambito della procedura fallimentare del Chapter 11, dalla quale è uscita nel 2022.