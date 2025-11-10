Ferrari, buyback su EXM e NYSE per oltre 22,7 milioni di euro

Ferrari

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 3 al 7 novembre 2025, un totale dial prezzo medio unitario di 349,7972 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, qualedel programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 7 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:• 235.346.953,75 euro per n. 622.729 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 53.417.506,56 USD per n. 120.643 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 7 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.417.667 azioni proprie ordinarie pari all'’8,98% del capitale sociale.Dall'1 luglio 2022 al 7 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.754.392 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.923.716.396,09 euro.Intanto, sul listino milanese, ilamplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 356,9 euro.