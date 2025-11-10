Ferrari, buyback su EXM e NYSE per oltre 22,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari
ha comunicato di avere acquistato
su Euronext Milan (EXM
) e sul New York Stock Exchange (NYSE
), dal 3 al 7 novembre 2025, un totale di 65.160 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 349,7972 euro, per un controvalore
pari a 22.792.783,37 euro
.
Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 360 milioni di euro, quale ottava tranche
del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.
Dall'inizio di questa ottava tranche fino al 7 novembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:
• 235.346.953,75 euro per n. 622.729 azioni ordinarie acquistate sul EXM
• 53.417.506,56 USD per n. 120.643 azioni ordinarie acquistate sul NYSE
Al 7 novembre 2025 Ferrari deteneva 16.417.667 azioni proprie ordinarie pari all'’8,98% del capitale sociale.
Dall'1 luglio 2022 al 7 novembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.754.392 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 1.923.716.396,09 euro.
Intanto, sul listino milanese, il Cavallino rampante di Maranello
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 356,9 euro.