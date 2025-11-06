Milano 10:19
Amsterdam: senza freni ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 5,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ArcelorMittal, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,58 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,59. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
