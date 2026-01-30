Uragano Harry, Sace al fianco delle imprese colpite in Sicilia, Sardegna e Calabria

(Teleborsa) -l'Export Credit Agency direttamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, conferma il proprio impegno a sostegno delle imprese italiane colpite dagli eccezionali eventi alluvionali causati dall', che ha interessato nelle scorse settimane Sicilia, Sardegna e Calabria. Per favorire la continuità operativa, la liquidità e la stabilità finanziaria delle aziende coinvolte, – fa sapere SACE in una nota – sono state attivate, pensate per rispondere in modo concreto alle difficoltà incontrate dal tessuto produttivo dei territori colpiti.Lesono rivolte sia alle imprese clienti sia alle non clienti e mirano a sostenere le filiere produttive locali, accompagnando le aziende nella fase di emergenza e nel successivo percorso di ripresa economica.SACE e SACE BT prevedono dilazioni dedicate e proroghe dei termini di pagamento dei premi sulle coperture assicurative in essere, consentendo alle imprese colpite di mantenere attive le polizze anche in presenza di temporanee difficoltà finanziarie.Sono previste proroghe gratuite delle coperture assicurative e la sospensione delle azioni di recupero dei premi, al fine di garantire la continuità della protezione assicurativa e ridurre la pressione finanziaria sulle aziende nel periodo di emergenza.In collaborazione con il sistema bancario e gli altri attori di sistema, SACE favorisce la concessione di moratorie fino a 12 mesi sui finanziamenti assistiti da Garanzia SACE in favore delle imprese con sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.Sono previste proroghe sui pagamenti delle competenze relative alle operazioni di factoring in essere, nonché interventi a supporto della liquidità, inclusa l'anticipazione dei crediti commerciali e specifiche agevolazioni operative per le imprese del territorio.SACE mette a disposizione, tramite la piattaforma MySace.it, la gratuità dei pareri preliminari e delle valutazioni su controparti italiane ed estere, anche a favore delle imprese non clienti, per supportare nuove opportunità di business e la continuità delle relazioni commerciali.SACE organizza webinar informativi - suddivisi per regione - per presentare le misure straordinarie messe in piedi per tutte le imprese impattate dall'alluvione, con la collaborazione dei partner territoriali delle regioni più colpite. È, inoltre, attivo un canale di assistenza dedicato attraverso il Customer Care SACE - 800 269 264, con gestione prioritaria delle richieste legate all'emergenza e tempi di risposta rapidi, affiancato dal supporto sul territorio delle strutture commerciali SACE.SACE mette a disposizione delle imprese coinvolte una rete di assistenza territoriale e specialistica, in particolare con il supporto delle sedi di Napoli e Palermo, accompagnando le aziende non solo nella gestione dell'emergenza, ma anche nella fase di rilancio delle attività. Le misure straordinarie si inseriscono nel più ampio impegno del Gruppo a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, affiancando gli strumenti ordinari per l'accesso al credito, la gestione dei rischi e la crescita sui mercati nazionali e internazionali.