Azimut, numeri in crescita e fiducia nel futuro con nuova guidance e dividendi generosi

Azimut

(Teleborsa) - Idel Grupposi attestano a 1.013 milioni di euro, neidel 2025, sostenuti da un aumento del 7% su base annua dei ricavi ricorrenti in tutti i mercati chiave, con un contributo rilevante da Italia, Stati Uniti, Brasile, Singapore e Monaco.ammontano a 542 milioni nei primi 9 mesi del 2025, registrando un aumento coerente con il percorso di espansione globale del Gruppo e con la costante dinamicità commerciale.L'(EBIT) si attesta a 471 milioni nei primi 9 mesi del 2025, con l’EBIT ricorrente in crescita del 12% su base annua a 439 milioni., pari a 62 milioni nei primi 9 mesi del 2025, includono 37 milioni di performance di asset e portafoglio, 19 milioni di opzioni e partecipazioni azionarie al fair value, 11 milioni di impatto negativo derivante dall’IFRS 17, 9 milioni di interessi netti attivi, nonché 8 milioni di dividendi derivanti dalle attività di GP staking del Gruppo e dai risultati netti delle partecipate strategiche.Azimut chiude i primi 9 mesi del 2025 con undi Gruppo a 386 milioni e un utile netto ricorrente in crescita del 17% a 367 milioni, a ulteriore conferma della stabilità e dell’affidabilità dei risultati generati dal modello di business del Gruppo.Sulla base del forte slancio delle attività fino ad oggi, il Gruppo "ribadisce il proprio obiettivo di raccolta netta" per il 2025 compreso fra i 28 e 31 miliardi. L’utile netto di Gruppo core, escluso l’impatto dell’operazione TNB, è stimato sopra i 500 milioni nel 2025, rispetto all’obiettivo iniziale di 400 milioni (livello inferiore del range). Includendo il contributo atteso dalla transazione TNB, l’utile netto di Gruppo per il 2026 è stimato superiore a 1 miliardo. "Alla luce della solida performance e della forte posizione patrimoniale del Gruppo", si legge nella nota dei conti, il Consiglio di Amministrazione prevede di proporre all'Assemblea degli Azionisti del 2026 una politica di dividendo ordinario per l'esercizio 2025 superiore a quella dello scorso anno, che era pari a 1,75 per azione con payout ratio del 61% sull'utile netto ricorrente., dichiara: "I risultati e i numeri di Azimut raccontano più di ogni dichiarazione: raccolta netta da inizio anno pari a 15 miliardi di euro e un obiettivo a fine anno tra i 28 e 31 miliardi di euro.che, per chi volesse metterli a confronto con quelli dei principali player italiani,"., aggiunge: I risultati dei primi nove mesi, superiori alle aspettative di mercato e sostenuti da solide componenti ricorrenti,sull’utile netto per il 2025, ora atteso superiore a 500 milioni di euro. Guardando al 2026, stimiamo un utile netto di Gruppo superiore a 1 miliardo di euro, anche grazie al contributo atteso dalla transazione TNB.. In quest’ottica, proporremo alla prossima Assemblea il rinnovo del nostro programma di buyback, includendo l’autorizzazione a cancellare le azioni riacquistate. Inoltre, in coerenza con la solidità patrimoniale e la fiducia nella nostra capacità di generare risultati sostenibili, il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla prossima Assemblea una politica del dividendo ordinario per il 2025 rafforzata rispetto all’anno precedente, quando era stato distribuito un dividendo di 1,75 euro per azione, pari a un payout del 61% sull’utile netto ricorrente".