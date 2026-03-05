Azimut, Zambotti: indipendenza e capacità di innovare restano pilastri dello sviluppo

(Teleborsa) - "Archiviamo il 2025 confermando un percorso di crescita solido e sostenibile
, con un utile pari a 526 milioni di euro e una crescita dell'utile ricorrente del 20%, un risultato best-in-class che riflette la forza del nostro modello di business e la qualità del lavoro svolto". Lo ha detto Alessandro Zambotti, CEO e CFO
di Azimut
, commentando i risultati 2025
.
"Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra leadership, confermandoci primo player in Italia per raccolta netta
con 32 miliardi di euro, risultato raggiunto grazie al contributo sinergico di tutti i canali distributivi, italiani ed esteri, e all'impegno della nostra Rete in Italia che sta accelerando sull'adozione dell'intelligenza artificiale per migliorare l'operatività quotidiana e rendere ancora più personalizzata la relazione con i clienti", ha aggiunto.
"Ringraziamo i nostri clienti per la costante fiducia e i nostri colleghi degli oltre 20 Paesi in cui siamo presenti, che con il loro lavoro e la loro dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questi obiettivi - ha detto Zambotti - La crescita conseguita, unita agli eccellenti livelli di solidità patrimoniale, ci consente di proporre un dividendo pari a 2 euro per azione, ripagando la fiducia dei nostri azionisti. Guardiamo agli obiettivi del 2026 con la consapevolezza che la nostra indipendenza e la capacità di innovare resteranno i pilastri del nostro sviluppo
".