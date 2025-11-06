Banca Mediolanum, Doris: ci sono tutte le condizioni per chiudere 2025 come uno degli anni migliori

(Teleborsa) - "I risultati dei primi nove mesi del 2025 confermano la solidità e la sostenibilità del nostro percorso di crescita
, frutto di un modello di business fondato sulla relazione di fiducia con i clienti e su una gestione attenta e responsabile delle risorse". Lo ha detto Massimo Doris
, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum
, commentando i risultati al 30 settembre
.
"L'utile netto, pari a 726 milioni di euro e in aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2024, testimonia la capacità di Banca Mediolanum di generare valore in modo costante e strutturale, con un'ulteriore accelerazione nel terzo trimestre di un anno che si sta rivelando particolarmente positivo - ha aggiunto - È in quest'ottica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un acconto dividendo di 60 centesimi di euro per azione, in forte crescita rispetto all'acconto 2024
".
"Abbiamo poi superato due traguardi di grande significato
: oltre 2 milioni di clienti, che ogni giorno ci scelgono come partner bancario di fiducia, e masse gestite per più di 150 miliardi di euro - ha detto Doris - Anche il credito continua a crescere in modo equilibrato, con un portafoglio che raggiunge i 18,4 miliardi di euro. Questi risultati confermano che la nostra strategia, basata sull'integrazione tra consulenza professionale, innovazione tecnologica e vicinanza alle famiglie, è vincente e sostenibile nel lungo periodo".
"Guardiamo al futuro con la determinazione di chi sa di poter continuare a crescere investendo sulle persone, sulla rete dei Family Banker e sulla qualità del servizio ai clienti - ha aggiunto - Ritengo che vi siano tutte le condizioni per chiudere il 2025 come uno degli anni migliori della nostra storia
, con una raccolta netta in risparmio gestito che prevediamo superiore agli 8 miliardi di euro e con la consapevolezza di contribuire, attraverso il nostro modello, a un sistema finanziario sempre più orientato al benessere delle famiglie italiane".