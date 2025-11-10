Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Mediolanum

società che opera nel settore bancario e assicurativo

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,55 Euro e primo supporto individuato a 18,36. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,74.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)