Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:05
25.153 -1,82%
Dow Jones 18:05
46.873 -0,93%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.068,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 43.068,69 punti.
Condividi
```