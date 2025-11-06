Milano 17:35
FiberCop, Sarmi: "Infrastrutture componente chiave per la trasformazione digitale"

FiberCop, Sarmi: "Infrastrutture componente chiave per la trasformazione digitale"
(Teleborsa) - "L'infrastruttura rappresenta la componente principale per diventare abilitatori della trasformazione digitale". È quanto ha affermato Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop, intervenendo in video al convegno "Connettere per innovare: una strategia da costruire insieme", dell'Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. "Le infrastrutture – ha aggiunto – devono avere caratteristiche di sempre maggiore potenza rispetto al trasporto dei dati e di resilienza". Il convegno ha offerto una panoramica sullo stato della connettività in Italia e sulle prospettive di sviluppo del settore.

"Portando la connettività ultrabroadband anche nelle zone più remote del Paese – ha sottolineato Sarmi – FiberCop sta creando le basi per offrire servizi digitali ad alte prestazioni alle imprese, ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni".


















