FiberCop, Sarmi: "Infrastrutture componente chiave per la trasformazione digitale"

(Teleborsa) - "L'infrastruttura rappresenta la componente principale per diventare abilitatori della trasformazione digitale". È quanto ha affermatointervenendo in video al convegno "Connettere per innovare: una strategia da costruire insieme", dell'"Le infrastrutture – ha aggiunto – devono avere caratteristiche di sempre maggiore potenza rispetto al trasporto dei dati e di resilienza". Il convegno ha offerto una panoramica sullo stato della connettività in Italia e sulle prospettive di sviluppo del settore."Portando la connettività ultrabroadband anche nelle zone più remote del Paese – ha sottolineato– FiberCop sta creando le basi per offrire servizi digitali ad alte prestazioni alle imprese, ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni".