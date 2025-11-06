Datrix, Banca Akros (BPM) sostituisce Mediobanca come Specialist

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha conferito al'. L'accordo, della durata di tre anni, sarà efficace a partire dal 4 dicembre 2025 e si protrarrà fino al 3 dicembre 2028. La nomina segue la disdetta dell'accordo conIn base ai termini del contratto, BPM, oltre le attività previste dalla normativa di riferimento per il ruolo di Specialist sull'Euronext Growth Milan, con l'obbligo di esporre quotazioni in acquisto e in vendita sul titolo, attraverso Banca Akrosdel titolo.