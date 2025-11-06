Datrix, Banca Akros (BPM) sostituisce Mediobanca come Specialist

(Teleborsa) - Datrix
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha conferito a Banco BPM
l'incarico di Specialist
. L'accordo, della durata di tre anni, sarà efficace a partire dal 4 dicembre 2025 e si protrarrà fino al 3 dicembre 2028. La nomina segue la disdetta dell'accordo con Mediobanca
.
In base ai termini del contratto, BPM, oltre le attività previste dalla normativa di riferimento per il ruolo di Specialist sull'Euronext Growth Milan, con l'obbligo di esporre quotazioni in acquisto e in vendita sul titolo, attraverso Banca Akros seguirà anche l'analisi finanziaria
