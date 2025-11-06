Fine Foods, balzo della redditività nei primi 9 mesi. Ricavi +7%

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso idelconconsolidati per 189,7 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto a 177,2 milioni del corrispondente periodo del 2024.Nei 9M 2025 l'del Gruppo è di 30,5 milioni, in aumento del 30,2%; l'EBITDA Adj. Margin migliora considerevolmente passando dal 13,2% in 9M 2024 al 16,1% in 9M 2025. L'è di 18,6 milioni e mostra un aumento del 58,6%. Ilammonta a 12,7 milioni, in crescita dell'84,8%, mentre il Risultato di Periodo è di 11 milioni, rispetto a 6,6 milioni del pari periodo 2024.Ladel Gruppo al 30 settembre 2025 è di 50,1 milioni rispetto al valore al 31 dicembre 2024 di 35,3 milioni. L'attività operativa, prima degli investimenti, genera unpositivo di 23,5 milioni, che viene assorbito daglinetti effettuati nel periodo (28,3 milioni), dal pagamento di dividendi (3,4 milioni), dall'acquisto di azioni proprie (1,9 milioni), dal pagamento di oneri finanziari (2 milioni) nonché da altri esborsi, tra cui le imposte, per complessivi 2,6 milioni."Il terzo trimestre 2025 ha vistorispetto allo stesso periodo del 2024, portando a importanti risultati di Gruppo per i primi nove mesi del 2025 - commenta l'- Sebbene i settori in cui operiamo continuino a mostrare prospettive generali di crescita, sia a livello europeo sia globale, è tuttora in corso una ridefinizione del mercato nutraceutico legato ai prodotti per il controllo del peso, i cui effetti sono ancora in fase di piena valutazione"."Con la stessa logica che ha guidato gli investimenti nella BU Pharma, con la realizzazione del nuovo stabilimento di Brembate, oggi operativo accanto a quello pre-esistente, e nella BU Cosmetics, ora pienamente operativa e in fase di sviluppo del business, manteniamo una- ha aggiunto - Proseguiremo quindi con il piano di potenziamento della sua capacità produttiva e con l'accesso a nuove forme farmaceutiche, ampliando ulteriormente la nostra offerta e preparandoci ad accogliere tempestivamente le necessità del mercato. Continueremo, così, il nostro percorso di crescita di Gruppo".