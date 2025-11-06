Fastweb + Vodafone, ricavi e redditività in calo nei 9 mesi. Clienti a 20,17 milioni

Vodafone Group

(Teleborsa) -ha comunicato che, al 30 settembre 2025 isi attestano a 20 milioni 168 mila, in aumento dello 0,3% rispetto ai dati pro-forma relativi allo stesso periodo dell'anno scorso, per una market share pari al 26%. I clienti fissi, residenziali e business, si attestano a quota 5 milioni 759 mila (-3,1%), per una market share pari al 30%.nei primi nove mesi dell'anno sono in lieve flessione a 5.383 milioni di euro (-1% rispetto allo stesso periodo del 2024). L'EBITDA esclusi i costi di locazione () raggiunge quota 1.244 milioni di euro (-10,6% rispetto al 30 settembre 2024) mentre iammontano a 1.011 milioni di euro (-7,6%) e l'Operating Free Cash Flow () è pari a 233 milioni di euro (-21,8%).L'è invece pari a 1.293 milioni di euro (-7,1% rispetto ai primi nove mesi del 2024) mentre gli adjusted CAPEX si attestato a 936 milioni di euro, in calo del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'adjusted Operating Free Cash Flow raggiunge così quota 357 milioni di euro (-0,6% rispetto ai primi nove mesi del 2024).Nel segmento residenziale B2C isi attestano a 15 milioni 739 mila (-2,2% rispetto al 30 settembre 2024) e i clienti fissi a 4 milioni 637 mila (-3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). Isi attestano a 2.495 milioni di euro, in calo del 2,8% su base annua. Nonostante la pressione competitiva, si registra anche nel terzo trimestre l'effetto positivo della strategia a valore sull'andamento degli indici con la crescita dell'NPS e la decrescita del churn (tasso di disabbonamento). Sulla spinta del nuovo portafoglio, continua a crescere in modo sostenuto il contributo dei ricavi da servizi "beyond the core", in particolare quelli legati a Fastweb Energia: a fine settembre, a poco più di un anno dal lancio, i clienti residenziali che hanno attivato il servizio sono 95mila, in aumento del 34% rispetto al trimestre precedente.Stabili nei primi nove mesi dell'anno iche si attestano a 2.362 milioni di euro (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2024). Si conferma il trend di crescita dei ricavi da servizi ICT a valore aggiunto basati su Cloud, cybersecurity, IoT e 5G Mobile Private Network (MPN), che raggiungono quota 605 milioni di euro, in aumento del + 5,4%.Anche nel terzo trimestre ilconferma di essere uno dei pilastri della strategia di Fastweb + Vodafone con ricavi totali nei primi nove mesi dell'anno a 526 milioni, in aumento del +3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 e un incremento, pari al 28%, del numero di linee fisse a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali che raggiunge a quota 1.063.000. Sostanzialmente concluso nel trimestre il passaggio dei clienti CoopVoce sulla rete mobile di Vodafone Italia.Ladi Fastweb + Vodafone raggiunge a fine settembre l'87% di copertura della popolazione nazionale, con un incremento di 11 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Aumenta di 13 punti percentuali anche la copertura della rete in fibra FTTH che raggiunge il 54% del territorio nazionale.In linea con le previsioni anche la realizzazione delle sinergie attese nei primi nove mesi dell'anno, con il processo di migrazione delle SIM mobili Fastweb su rete Vodafone Italia che procede in linea con i piani e con laforniti da