Londra: scambi al rialzo per Associated British Foods

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di prodotti alimentari e da forno
, che avanza bene dell'1,85%.
L'andamento di Associated British Foods
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Associated British Foods
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Associated British Foods
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,7 sterline. Primo supporto a 22,33. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)