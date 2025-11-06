Madrid: Aena in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore degli aeroporti spagnolo
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Aena
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'andamento di breve periodo di Aena
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 23,02 Euro e supporto a 22,45. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 23,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)