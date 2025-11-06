Milano 10:25
43.326 -0,26%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:25
9.764 -0,13%
Francoforte 10:25
24.004 -0,19%

Madrid: Aena in forte calo

Migliori e peggiori
Madrid: Aena in forte calo
(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore degli aeroporti spagnolo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Aena rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'andamento di breve periodo di Aena mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 23,02 Euro e supporto a 22,45. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 23,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```