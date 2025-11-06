Madrid: Aena in forte calo

gestore degli aeroporti spagnolo

Si muove in perdita il gestore degli aeroporti spagnolo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,09% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Aena rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'andamento di breve periodo di Aena dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 23,02 Euro e supporto a 22,45. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 23,59.