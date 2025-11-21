Madrid: risultato positivo per Aena

(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore degli aeroporti spagnolo
, che lievita dell'1,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aena
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aena
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Aena
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,76 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,25. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)