Madrid: risultato positivo per Aena

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,94%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,76 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,25. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)