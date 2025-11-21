Milano 13:52
Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Aena
(Teleborsa) - Scambia in profit il gestore degli aeroporti spagnolo, che lievita dell'1,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aena evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aena rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Aena suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,76 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,25. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
