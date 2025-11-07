TIM, Barclays aumenta target price con risultati ancora superiori ai competitor

Barclays

Telecom Italia

titoli risparmio

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+9% dai precedenti 0,55 euro) ilsu, confermando la raccomandazione "Equal Weight" suie "Overweight" su quelli ordinari.Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2025 sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative, con una crescita inferiore rispetto al secondo trimestre del 2025, ma(crescita organica dei ricavi da servizi del 2,4% su base annua e crescita organica dell'EBITDA aL del 5,9% su base annua). Questo risultato è dovuto al Brasile e all'esposizione sovraindicizzata di TIM al segmento Enterprise in Italia, dove beneficia della graduale digitalizzazione dell'economia e dei suoi asset unici."Nonostante la performance del titolo da inizio anno, la- si legge nella ricerca - TIM ha una delle leve finanziarie più basse tra i competitor ed è esposta a molte potenziali opzioni positive (pagamento del canone di concessione, consolidamento in Italia e potenziali earn-out)".