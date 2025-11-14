Milano 10:03
44.426 -0,74%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:03
9.711 -0,98%
Francoforte 10:03
23.899 -0,60%

Londra: calo per Barclays

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding bancaria inglese, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Barclays è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,17 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,088. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,252.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
