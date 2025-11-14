Londra: calo per Barclays

(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding bancaria inglese
, in flessione del 3,52% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Barclays
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Barclays
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,17 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,088. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,252.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)