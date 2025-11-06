Milano 17:35
New York: mette il turbo Targa Resources

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di midstream che gestisce principalmente attività di raccolta e lavorazione di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,02%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Targa Resources mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,86%, rispetto a -2,25% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di breve periodo di Targa Resources mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 174,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 165,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 183,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
