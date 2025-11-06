Norvegia, tassi fermi al 4%. Governatrice: non abbiamo fretta di tagliare

(Teleborsa) - La, la banca centrale della Norvegia, ha. La valutazione del Comitato è che non sono pervenute nuove informazioni che indichino un cambiamento sostanziale nelle prospettive dell'economia norvegese dalla riunione di politica monetaria di settembre. Le prospettive sono incerte, ma se l'economia evolverà sostanzialmente come attualmente previsto, il tasso di riferimento"Il lavoro di contrasto all'inflazione non è stato ancora completato edi ridurre il tasso di riferimento", afferma laLa politica monetaria ha contribuito a raffreddare l'economia norvegese e a frenare l'inflazione negli ultimi anni. L'e l'inflazione di fondo si è attestata da tempo vicino al 3%. Allo stesso tempo, la disoccupazione è leggermente aumentata e l'utilizzo della capacità produttiva nell'economia è sceso a un livello normale. Il Comitato ha avviato una cauta normalizzazione della politica monetaria prima dell'estate e ilIl Comitato ritiene che sia. L'inflazione è ancora troppo elevata. Se il tasso di riferimento venisse abbassato troppo rapidamente, l'inflazione potrebbe rimanere al di sopra dell'obiettivo per troppo tempo. "Se l'economia evolverà in linea di massima come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del prossimo anno", afferma la governatrice.