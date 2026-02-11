EssilorLuxottica, ricavi salgono a 28,5 miliardi nel 2025

EssilorLuxottica

Meta

(Teleborsa) -ha chiuso l'concomplessivi pari a, segnando un incremento dell'11,2% a tassi di cambio costanti. Il quarto trimestre ha registrato un'accelerazione con una crescita del 18,4%, portando il fatturato del periodo a 7,6 miliardi di euro. A seguito della pubblicazione, i(American Depositary Receipts) della società a Wall Street hanno guadagnato il 10%., Presidente e CEO, e, Vice CEO di EssilorLuxottica, hanno commentato: "Quest'anno segna un traguardo storico: per la prima volta nella storia di EssilorLuxottica, abbiamo registrato una crescita annuale delle vendite a doppia cifra a tassi di cambio costanti, dopo un altro trimestre record nel quarto trimestre, in rialzo del 18,4%. In un contesto macroeconomico e geopolitico incerto, e nonostante i venti contrari derivanti dai dazi statunitensi, abbiamo raggiunto utili record, effettuando al contempo investimenti audaci per far avanzare la nostra agenda di innovazione".Tutte le principali(Nord America, EMEA e Asia-Pacifico) hanno riportato una crescita a doppia cifra sia nel trimestre che nell'intero anno. Ilha guidato la performance trimestrale con un aumento vicino al 24%. Sul fronte dei prodotti, la categoria degli, sviluppata con, ha superato inel 2025. Il portafoglio per la gestione della miopia è cresciuto del 22% a livello globale, mentre gli occhiali acusticihanno raggiunto una distribuzione in 12 mercati e 15.000 punti vendita nel loro primo anno.Ilper l'anno è stato del 16,0% a tassi di cambio costanti, riflettendo l'incidenza dei dazi statunitensi e il mix di prodotti tecnologici. Ilha raggiunto il livello record di, con un incremento di 400 milioni rispetto al 2024.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo di, con l'opzione di pagamento in azioni (scrip option).In sede di assemblea degli azionisti, prevista per il 28 aprile 2026, verrà proposta la riconferma di, tra cui Romolo Bardin, Cristina Scocchia e Andrea Zappia, con mandati di durata differenziata (due o tre anni) per completare il sistema di scaglionamento dei termini degli uffici. "Mentre ci avviciniamo al rinnovo parziale del nostroe, sono orgoglioso dei solidi risultati che abbiamo ottenuto, della squadra coesa che abbiamo costruito e del percorso di crescita trasformativa che stiamo portando avanti", ha dichiarato Francesco Milleri.Ila cinque anni prevede una crescita solida dei ricavi totali e un'espansione sostanzialmente allineata dell'utile operativo rettificato, calcolati a tassi di cambio costanti.