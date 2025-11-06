Pirelli, Tronchetti Provera: nessuna operazione straordinaria sulla governance, governo a lavoro per una soluzione

Pirelli

(Teleborsa) - Laresta il tema centrale in casa, ma il gruppo esclude qualsiasi mossa straordinaria per risolvere lo stallo con il. "Oggi sul tavolo non c’è nessunaper risolvere il tema della governance", ha dichiarato, vicepresidente esecutivo di Pirelli, durante la conference call sui risultati dei primi nove mesi. Rispondendo a una domanda di un analista sull’ipotesi di un’, Tronchetti Provera ha precisato: "No, come tutti sanno ilsta trattando con le parti per risolvere il problema della governance, ma non c’è niente sul tavolo di trattative per quanto riguarda una transazione di quel tipo".Parallelamente, il manager ha sottolineato la solidità deiin un contesto complesso. "I risultati evidenziano la resilienza del nostro modello di business, in grado di generare valore in un contesto esterno che mette tutti alla prova, caratterizzato da tensioni geopolitiche, commerciali e dalla forte volatilità dei cambi", ha affermato.Pur riconoscendo che "ilrimane volatile", il vicepresidente ha assicurato che "confermiamo tutti i target grazie a una solida crescita organica e all’efficacia delle nostre leve interne".Anche l’amministratore delegatoha rimarcato la forza operativa del gruppo: "I risultati si posizionano fra i migliori del nostro settore industriale".