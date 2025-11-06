Step Fund, primo closing da 30 milioni di euro per il fondo dedicato al seed italiano

Zest

(Teleborsa) -, primo fondo EuVECA Pir Alternative Compliant. Il fondo investirà in aziende digitali ad alto potenziale tecnologico, con attenzione particolare per quelle operanti nei settori fintech, health tech, software B2B e connected world, aventi come fattore abilitante l'intelligenza artificiale. Due saranno le sedi operative, Milano e Napoli, per presidiare anche le start-up che nascono non solamente negli hub principali, ma in tutta la penisola, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno.Step Fund nasce con l'obiettivo di diventare il primo partner istituzionale per le start-up tecnologiche italiane che vogliono sfidare lo status quo e cercare opportunità,Ilha superato i, con la partecipazione di investitori istituzionali e corporate, tra cui CDP Venture Capital Sgr, che ha agito in qualità di anchor investor e ha investito 20 milioni di euro attraverso il Digital Transition Fund - PNRR (DTF), che utilizza risorse stanziate dall'Ue tramite l'iniziativa NextGeneration EU. All'operazione ha aderito anche, partner storico del team di gestione, con l'idea di costruire una filiera unica in Italia che va dall'accelerazione all'early stage condividendo competenze, network e deal flow. Tra gli investitori figurano Reale Mutua, Add Value e altri partner strategici.La raccolta ora prosegue e punta a raggiungere uncomplessivi (hard cap a 80). Il primo closing segna anche l'avvio operativo di Step Fund, che ha già deliberato i primi investimenti.Step Fund ècon oltre vent'anni di esperienza internazionale e che collaborano tra loro da oltre dieci anni. Maria Imbesi, Roberto Montandon, Michele Novelli e Gennaro Tesone hanno fondato, fatto crescere e venduto aziende tecnologiche in Europa, supportando oltre 100 start-up e realizzando exit strategiche con ritorni di assoluto standing attraverso Ipo e M&A con player globali quali ad esempio Xerox, Telefonica, Klarna, +Simple, Blackstone e TripAdvisor.Il fondo è(Acp Sgr), società di gestione del risparmio italiana che ha già avviato e gestisce Fia con approccio innovativo, tematico e sostenibile, e ora diversifica e arricchisce la sua offerta di prodotti e il suo management. Michele Novelli è infatti recentemente entrato nel board di Acp Sgr ed è stato istituito un Comitato Investimenti dedicato e composto da tutti i membri del team."Il Venture Capital è oggi un asset class fondamentale per sostenere la crescita del tessuto economico europeo, soprattutto in un periodo in cui l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali stanno trasformando modelli produttivi e mercati - ha detto- Step Fund nasce per accompagnare le start-up nella primissima fase della loro vita, offrendo capitali, competenze imprenditoriali e una profonda conoscenza di cosa significhi fare azienda"."Il lancio di Step Fund rappresenta un traguardo importante per Acp Sgr in quanto consolida il nostro posizionamento come gestore innovativo, sostenibile e multi-strategy - hanno commentato- Abbiamo ampliato l'operatività al venture capital (e quindi a prodotti con rendimenti opportunistici) e così l'accesso a investitori privati e istituzionali europei e nazionali, quali in primis gli enti previdenziali alla vigilia di alcune novità normative che dovrebbero stimolarne, a breve, una partecipazione più attiva"."Il nostro investimento in Step Fund rappresenta un tassello ulteriore nella strategia di supporto alla transizione digitale del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno, a cui sarà destinato almeno il 20% delle risorse - ha dichiarato- Nutriamo grande fiducia in Step Fund e nelle competenze del team, e siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla sua partenza. Siamo certi che sapranno accompagnare le aziende investite verso una crescita solida e un successo internazionale".