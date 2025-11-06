USA, licenziamenti Challenger accelerano a ottobre, totale più alto in oltre 20 anni

(Teleborsa) - I datori di lavoro statunitensi hanno annunciato, con unrispetto ai 55.597 tagli annunciati nell'ottobre 2024. Si tratta di unrispetto ai 54.064 tagli di posti di lavoro annunciati un mese prima, secondo un rapporto pubblicato giovedì dalla società globale di outplacement e coaching dirigenziale Challenger, Gray & Christmas."Il ritmo dei tagli di posti di lavoro a ottobre è stato. Alcuni settori stanno recuperando terreno dopo il boom di assunzioni dovuto alla pandemia, ma questo avviene mentre l'adozione dell'intelligenza artificiale, la riduzione della spesa di consumatori e aziende e l'aumento dei costi determinano un. Chi è stato licenziato ora ha più difficoltà a trovare rapidamente nuovi ruoli, il che potrebbe allentare ulteriormente la pressione sul mercato del lavoro", ha affermato Andy Challenger, esperto di ambiente di lavoro e Chief Revenue Officer di Challenger, Gray & Christmas., i datori di lavoro hanno annunciato, con unrispetto ai 664.839 annunciati nei primi dieci mesi dell'anno scorso. Si tratta di un aumento del 44% rispetto ai 761.358 tagli annunciati in tutto il 2024. I tagli di posti di lavoro da inizio anno hanno raggiunto il livello più alto dal 2020, quando fino a ottobre ne furono annunciati 2.304.755.Non solo le singole aziende hanno annunciato ingenti licenziamenti a ottobre, ma un. Challenger ha monitorato quasi 450 piani di tagli individuali a ottobre, rispetto ai poco meno di 400 di settembre. Marzo, che ha registrato il maggior numero di tagli di posti di lavoro quest'anno, principalmente a causa dei tagli a livello federale, ha visto circa 350 annunci individuali.Il totale di ottobre è il più alto per il mese da ottobre 2003, quando furono registrati 171.874 tagli. Quel mese, si sono verificati importanti annunci nel settore della vendita al dettaglio a causa di acquisizioni e nel settore delle telecomunicazioni, con la diffusione dei telefoni cellulari."Si tratta del, e del totale più alto per un singolo mese nel quarto trimestre dal 2008. Come nel 2003, una tecnologia dirompente sta cambiando il panorama", ha affermato Challenger."Nell'ultimo decennio, le aziende hanno evitato di annunciare licenziamenti nel quarto trimestre, quindi è sorprendente vederne così tanti a ottobre. Con l'avvento dei social media e la possibilità per i lavoratori di condividere le proprie esperienze negative con i datori di lavoro, la tendenza ad annunciare licenziamenti prima delle festività è scomparsa, una pratica che sembrava particolarmente crudele", ha affermato Challenger.Infatti, tra il 2003 e il 2013, nel quarto trimestre si sono registrati in media 74.733 tagli di posti di lavoro al mese. Nel decennio successivo, la media mensile nel quarto trimestre è scesa a 42.927. A ottobre, il totale medio dei tagli di posti di lavoro dal 2014 al 2024 è stato di 47.086."In un momento in cui la creazione di posti di lavoro è al minimo da anni, l'idea di annunciare licenziamenti nel quarto trimestre è particolarmente sfavorevole", ha aggiunto.