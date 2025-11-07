Aksìa acquista Seasmart: già pronte tre acquisizioni tra Italia ed estero

Milano 10:40
Secondo investimento del fondo Aksìa Capital VI, in meno di tre mesi dal primo closing

(Teleborsa) - Aksìa, società di gestione del fondo Aksìa Capital VI, ha annunciato il closing per l'acquisizione del 100% di Seasmart, azienda italiana specializzata nella produzione di accessoristica per la nautica di alta gamma tra cui bitte, tendalini, chiusure, boccaporti, scale di discesa a mare. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.

Seasmart, fondata nel 2007 e con sede a Pesaro, è un'azienda specializzata nella progettazione, prototipazione e produzione di accessori di alta gamma per il settore nautico, realizzati con materiali premium come acciaio inox, fibra di carbonio e titanio. Tutti i prodotti sono interamente realizzati in Italia e Seasmart collabora con i principali cantieri navali e studi di design a livello globale, offrendo anche assistenza tecnica, ricambi e servizi di manutenzione.

L'ingresso di Aksìa Capital VI punta a rafforzare il posizionamento di Seasmart nel mercato globale della componentistica nautica di alta gamma. Il progetto industriale prevede una crescita organica e per linee esterne. L'azienda amplierà la gamma di accessori di coperta con nuove categorie di prodotto già in fase avanzata di sviluppo. Parallelamente, Aksìa supporterà Seasmart nel potenziamento della rete commerciale e nel canale del refitting, valorizzando le sinergie tra le varie categorie di prodotto.

Sul fronte M&A, sono già state individuate aziende target complementari con l'obiettivo di creare un gruppo leader europeo negli accessori nautici di design. Entro il 2026 sono previste almeno tre ulteriori acquisizioni: una in Italia per ampliare la gamma prodotto, una in Europa per consolidare il portafoglio e una negli Stati Uniti per potenziare la presenza commerciale del gruppo. Il completamento di tali operazioni porterebbe a triplicare il giro d'affari complessivo.

Il progetto sarà guidato da Mirko Antonelli che manterrà il ruolo di Amministratore Delegato e che reinvestirà significativamente nel progetto, affiancato da nuovi manager di comprovata esperienza nel settore.

"Con Seasmart e con le ulteriori realtà che entreranno a far parte del progetto, intendiamo creare il primo polo di accessoristica nautica di alta gamma, capace di offrire ai cantieri una gamma completa di soluzioni che coniughino design, funzionalità e qualità - ha detto Filippo Anichini, Partner di Aksìa - Grazie alla visione e alla capacità di Mirko nel progettare soluzioni innovative e con il supporto di nuovi manager, siamo convinti che questo sarà l'inizio di una storia di crescita solida e di successo".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
