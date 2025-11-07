Aksìa acquista Seasmart: già pronte tre acquisizioni tra Italia ed estero

(Teleborsa) - Aksìa
, società di gestione del fondo Aksìa Capital VI, ha annunciato il closing per l'acquisizione del 100% di Seasmart
, azienda italiana specializzata nella produzione di accessoristica per la nautica di alta gamma tra cui bitte, tendalini, chiusure, boccaporti, scale di discesa a mare. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.
Seasmart, fondata nel 2007 e con sede a Pesaro
, è un'azienda specializzata nella progettazione, prototipazione e produzione di accessori di alta gamma per il settore nautico, realizzati con materiali premium come acciaio inox, fibra di carbonio e titanio. Tutti i prodotti sono interamente realizzati in Italia e Seasmart collabora con i principali cantieri navali e studi di design a livello globale
, offrendo anche assistenza tecnica, ricambi e servizi di manutenzione.
L'ingresso di Aksìa Capital VI punta a rafforzare il posizionamento di Seasmart nel mercato globale della componentistica nautica di alta gamma. Il progetto industriale prevede una crescita organica e per linee esterne
. L'azienda amplierà la gamma di accessori di coperta con nuove categorie di prodotto già in fase avanzata di sviluppo. Parallelamente, Aksìa supporterà Seasmart nel potenziamento della rete commerciale e nel canale del refitting
, valorizzando le sinergie tra le varie categorie di prodotto.
Sul fronte M&A, sono già state individuate aziende target complementari
con l'obiettivo di creare un gruppo leader europeo negli accessori nautici di design. Entro il 2026 sono previste almeno tre ulteriori acquisizioni
: una in Italia per ampliare la gamma prodotto, una in Europa per consolidare il portafoglio e una negli Stati Uniti per potenziare la presenza commerciale del gruppo. Il completamento di tali operazioni porterebbe a triplicare il giro d'affari complessivo.
Il progetto sarà guidato da Mirko Antonelli
che manterrà il ruolo di Amministratore Delegato
e che reinvestirà significativamente nel progetto, affiancato da nuovi manager di comprovata esperienza nel settore.
"Con Seasmart e con le ulteriori realtà che entreranno a far parte del progetto, intendiamo creare il primo polo di accessoristica nautica di alta gamma, capace di offrire ai cantieri una gamma completa di soluzioni che coniughino design, funzionalità e qualità - ha detto Filippo Anichini, Partner di Aksìa
- Grazie alla visione e alla capacità di Mirko nel progettare soluzioni innovative e con il supporto di nuovi manager, siamo convinti che questo sarà l'inizio di una storia di crescita solida e di successo".(Foto: Scott Graham su Unsplash)