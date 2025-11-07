Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido +0,08%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4154, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4049. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4259.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
