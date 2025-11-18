Milano 13:18
Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Seduta moderatamente positiva per il cross USD contro "Loonie", che ha chiuso in rialzo a 1,4057.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4068. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,4034. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4102.


