Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Seduta moderatamente positiva per il cross USD contro "Loonie", che ha chiuso in rialzo a 1,4057.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4068. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,4034. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4102.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)