Analisi Tecnica: USD/CAD del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un timido -0,06%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,4007, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,4082. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3982.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)