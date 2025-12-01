Milano 11:55
42.972 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:55
9.717 -0,04%
Francoforte 11:55
23.543 -1,23%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3957 con area di resistenza individuata a quota 1,402. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3936.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
