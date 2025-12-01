Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3957 con area di resistenza individuata a quota 1,402. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3936.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)