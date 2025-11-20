Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Giornata positiva per il cross USD contro "Loonie", che chiude a 1,4046.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4073. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,4003. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4143.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)