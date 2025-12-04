Milano 3-dic
43.381 0,00%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 0,00%
Francoforte 3-dic
23.694 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3936 con area di resistenza individuata a quota 1,3982. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,392.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
