Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3936 con area di resistenza individuata a quota 1,3982. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,392.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)