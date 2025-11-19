Milano 10:01
42.482 -0,83%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:01
9.532 -0,21%
Francoforte 10:01
23.139 -0,18%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,50%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3964 con area di resistenza individuata a quota 1,4034. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,394.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```