Milano 10:23
43.189 +0,28%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:23
9.701 -0,35%
Francoforte 10:23
23.715 -0,08%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,28%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 16.163,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,28%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,28%, a quota 16.163,5 in apertura.
Condividi
```