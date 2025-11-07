Milano 6-nov
43.069 -0,85%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 -0,42%
Francoforte 6-nov
23.734 -1,31%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,16% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 4.001,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,16% alle 04:48)
Shanghai mostra un esiguo -0,16% alle 04:48 e passa di mano a 4.001,24 punti.
Condividi
```