Milano 13:02
46.369 -0,93%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:02
10.427 +0,71%
Francoforte 13:00
24.922 -0,26%

Borsa: Milano in flessione dello 0,64% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 46.503 punti

In breve, Finanza
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,64% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 46.503 punti.
